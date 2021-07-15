中華汽車下午召開股東常會，董事長嚴陳莉蓮指出，中華汽車去年穩健獲利，今年除積極達成全年目標，力拚內銷台數5萬台，也會積極佈局內外銷市場、投入環保減碳的新能源車事業，同時也希望擴大生產及銷售優勢，尋求更多元的合作機會。

針對今年整體情況，中華車總經理陳昭文指出， 1~6月中華汽車內銷台數26311台，較去年同期台數成長9.0％，1~6月合併營業收入161.95億元，較去年同期營業收入成長9.6％，雖然5~6月台灣車市受到新冠肺炎疫情影響，第二季無法延續第一季的成長力道，但相信疫情控制後消費動能將會回復。

台灣市場方面，中華車將積極向三菱爭取日本或海外熱銷乘用車型進口或國產化導入台灣市場，並致力於完善中、小、輕型商車產品線。也會積極尋找代工機會；為攫取進口車市場的成長空間，中華車投資的經銷商匯豐、順益及菱威已逐步開拓進口車品牌經營，包含奧迪(Audi)、富豪(Volvo)等。

看好電動車是未來趨勢，中華車已向三菱爭取多款新能源車包括下一代Ouander PHEV車型及Eclipse Cross的PHEV車型，以及自主研發新能源商用車。此外，也在跟鴻華洽談合作以MIH平台發展CMC的新能源車。

大陸市場方面，陳昭文透露，中華車轉投資東南汽車除了汽油車，正藉由福建省「電動福建」的發展戰略，積極與新能源車業者洽談合作機會，朝新能源車轉型。福建奔馳今年仍將藉由豪華品牌的優勢，預估全年銷售可突破3.5萬台。