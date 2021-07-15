「蘇富比 x 夏荊山東方藝術計畫」於2020年12月11日正式掛牌啟動。（財團法人夏荊山文化藝術基金會提供）

不畏全球疫情影響，自2021年3月起倫敦蘇富比藝術學院與財團法人夏荊山文化藝術基金會展開「蘇富比 x 夏荊山東方藝術計畫」，由倫敦蘇富比藝術學院總裁強納森 ‧ 沃爾夫森、亞洲當代藝術總監何凱特博士和財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士擔任計畫主持人，雙方攜手建構一座虛擬藝術學院，期引領台灣成為亞太藝術交流及金融中心。

由全球多位藝術專業名家親自授課，涵蓋藝術各層面之線上課程與展覽，逐步規劃該藝術學院國際學術研討會及海外實習交流，未來可望引進蘇富比鑑價、鑑賞、拍賣系統，以培育在台藝術專業人才及藝術產業串連等長期重大項目。

財團法人夏荊山文化藝術基金會指出，所有參與課程學員可優先成為「全球頂級藝術行家俱樂部」一員，除了享有量身訂製的藝術課程規劃，進而培養國際語言軟實力，並通過全球藝術資源整合，締結跨領域產業人脈，接軌世界頂級藝術社交平台。另安排實體活動，邀請業界深具影響力名師以藝術沙龍講座形式與學員互動交流，課程結束由官方倫敦蘇富比藝術學院頒佈正式國際認證結業證書。

「蘇富比 x 夏荊山東方藝術計畫」的藝術線上課程「全球藝術品鑑賞、投資、藝術市場分析」將於20日晚間登場，本次課程由國際藝術市場領袖講授，以全球視野來了解東西方藝術品鑑賞收藏、商業策略以及分析藝術市場現況。計畫主持人，基金會執行長趙忠傑期待在全球頂級藝術資源的薰陶下，聚焦台灣，放眼全球，開創藝文藍海新視野，將台灣的文化藝術，推向國際舞台。