台積電(2330)第二季營收再創新高，但毛利率降至50%，比第一季的52.4%下滑約2.4個百分點，營業利益率為39.1%，也季減2.4個百分點；稅後純益約1343.6億元，季減3.8%，為歷史第四高，每股淨利5.18元。

台積電今日舉行法說會公布第二季財報；單季合併營收約3721.5億元，再創新高，季增2.7%，且年增19.8%；淨利1343.6億元，季減3.8%，但年增11.2%。單季每股淨利5.18元，低於今年第一季的5.39元，以及去年第四季的5.5元、去年第三季之5.3元。

若以美金計算，2021年第二季營收為132.9億美元，較2020年同期增加28%，較前一季則增加2.9%。

台積電第二季營收攀高，但獲利低於第一季，主要是毛利率降至50%，雖符合預期，但比第一季的52.4%下滑約2.4個百分點；另外，第二季營業利益率為39.1%，雖符合預期，但比第一季的41.5%下滑2.4個百分點；稅後純益率則為36.1%，也比第一季的稅後純益率38.6%下滑2.5個百分點。

產品製程別方面，5奈米製程出貨佔台積公司2021年第二季晶圓銷售金額的18%；7奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的31%。總體而言，先進製程（包含 7 奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的49%。

台積電上半年稅後純益2740.49億元，年增15.2%，每股純益10.57元。

台積電上半年總營收7345.55億元，年增18.2%；毛利率51.2%，較去年同期的52.4%下滑1.2個百分點；歸屬母公司淨利2740.49億元，年增15.2%，每股純益10.57元。