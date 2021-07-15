《商情》中鋼8月盤價再持平 14:512021/07/15 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因迎來第三季鋼鐵業傳統淡季，加上歐美暑休與亞洲雨季來臨，歐洲市場呈現高檔震盪，且寶鋼8月開出平盤，故中鋼8月盤價亦持平，為連續2個月平盤。 業者表示，斟酌國內鋼市仍受新冠疫情影響，為力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，因此以穩健平盤訂價。(商品行情網) 《類股》中鋼8月內銷盤穩定 率鋼鐵股反攻 《半導體》娶世創傳雜音 環球晶填息遇亂流 #中鋼 #盤價 #鋼市 #持平 #迎來 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》道瓊、標普500小漲 蘋果、微軟創新高 08:542021/07/15 財經 《電腦設備》英業達首日貼息 Q3被訂單追著跑 11:102021/07/15 財經 《盤中解析》航運、電子勢均力敵 勁揚逾百點 10:532021/07/15 財經 《國際油價》原油亞洲電子盤續弱 10:532021/07/15 財經 《其他股》內外資齊讚聲 百和卻跑不動 11:102021/07/15 財經 貨櫃海運價 今年第16度調漲 04:102021/07/15 財經要聞 大陸玻璃期貨創新高 15檔原物料股逆勢衝 04:102021/07/15 財經要聞 河靜鋼考量疫情因素 9月份盤價延到下週開盤 09:492021/07/15 財經 飛關島打疫苗人變多 8月放大機型 10:242021/07/15 生活 資金點火航運股 台股早盤衝萬八關卡 09:192021/07/15 財經 《商情》黃金亞洲電子盤微幅上揚 11:272021/07/15 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 國巨財務長履新 陳彥松走馬上任 - 財經 - 工商 媒體人爆萬華男打2劑國產疫苗仍確診 高端回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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