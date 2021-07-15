因迎來第三季鋼鐵業傳統淡季，加上歐美暑休與亞洲雨季來臨，歐洲市場呈現高檔震盪，且寶鋼8月開出平盤，故中鋼8月盤價亦持平，為連續2個月平盤。

業者表示，斟酌國內鋼市仍受新冠疫情影響，為力求鋼價平穩及鋼市穩定發展，並考量國內用鋼產業轉嫁能力及國際競爭力，因此以穩健平盤訂價。(商品行情網)