擁有20萬粉絲的JKF女郎Judy邱比特正職是百貨公司專櫃銷售員，她的笑容甜美、身材前凸後翹，被港媒封為「台灣最美專櫃小姐」。由於全台第三級警戒延長到7月26日，Judy沒事就待在家，放送一系列居家辣照，好身材差點讓粉絲鼻血狂流。

Judy近日在社群平台頻PO在家的生活照，她穿著印有純理髮字眼的白色T恤，下身僅搭配灰色內褲，大膽秀出曼妙的身材曲線，還曖昧的問：「純理髮！有人想預約嗎⋯⋯」讓網友看得心癢癢；另一張照片，Judy坐在木頭地板上拼拼圖，身上一樣穿得很清涼，僅有細肩帶低胸背心和真理褲，當她彎著腰耐心找出蛛絲馬跡，鏡頭剛好落在胸前，捕捉到從上往下拍的邪惡視角，滿是白皙北半球和深邃事業線，儘管嬌嗔要粉絲猜她花多久時間拼完，很多網友都醉翁之意不在酒，留言處刷一片：「美」、「我不知道你會拼多久，但是我知道我會看你第一張照片看很久」。

近期因傳出有民眾打疫苗變成磁力手臂，Judy跟風實驗，想不到也成功吸住一個鐵湯匙，她笑說：「聽說長輩賴群都在瘋傳萬磁王…？！（我沒有打疫苗，也是萬磁王）可能天生帶電吧～」另有網友好奇詢問她住在台北，一天基本開銷要花費多少，Judy表示上班搭小黃花220，早餐35、午餐180-280、下班搭捷運40、晚餐吃水果或外送約50-150，算下來日支出約600元。