桃園市15日本土有3例，皆是居家隔離採檢確診，其中1人是某商場員工，另外2人是快遞公司確診員工的哥哥及哥哥的小孩。因擔心該親友族群傳播風險，緊急安排來往親朋好友62人採檢。

桃園市長鄭文燦說明疫情，案15442是某商場員工，為案15407的接觸者，該員工確診後，匡列職場、家人採檢，目前該案風險屬於可控。

鄭文燦說，案15444、15445，是確診個案15406的哥哥及哥哥的孩子，目前共4人確診。他說，快遞公司員工是第一個感染者，因親友都住在同社區已經安排社區62人採檢，16日還會擴大，希望把可能家庭互動足跡掌握清楚，也請社區居民這段時間自主健康管理，或者近距離接觸要居家隔離，務必使防火牆建立起來。

桃園市衛生局長王文彥說明，快遞公司員工跟哥哥沒有住在一起，不過家族很多親友都住在附近，因親戚往來，加上孩子會在巷弄穿梭玩耍，因此決定鄰近親朋好友共62人PCR採檢，不過有部分人上班，還會持續安排採檢。他也補充，該快遞公司員工已經匡列職場接觸者59人採檢，不過結果尚未出爐。