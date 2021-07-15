針對民進黨團指稱國民黨主席選舉跟疫苗綁在一起，國民黨今天表示，民間企業、地方政府與在野黨幫忙買疫苗送給政府，執政黨不感到慚愧，還開記者會證明自己在擋疫苗採購，真的是得了便宜還賣乖；抹黑在野黨不會讓執政黨變得清白。

民進黨團今天表示，國民黨聯合4執政縣市採購500萬劑BNT疫苗，盼比照永齡、台積電前例辦理，但台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜都沒有加入團購名單，國民黨只是將黨主席選舉的內部矛盾外部化，國民黨主席江啟臣企圖將主席選舉與疫苗綁在一起。

對此，國民黨直言，民進黨始終得不到「政治惡鬥只會引發民怒」的教訓，日前民進黨團聲稱「疫苗夠了」，已經讓台灣人民一頭霧水、憤恨難平，請問民進黨，足夠的疫苗在哪裡？預購的疫苗何時來？

國民黨不解，各縣市政府為自己的縣民或市民無法取得足夠疫苗擔心，與在野黨合作採購疫苗送給政府，執政黨不感到慚愧嗎？請問這與國民黨主席選舉有何關係？執政黨不知道苦民所苦，無法體會國人的需求與憂慮，卻企圖牽扯國民黨來轉移焦點，根本是逢國民黨必反，毫無為人民著想之心。

國民黨強調，國際間沒有一個政府採購疫苗效率這麼差，且5月28日衛福部公佈的通知，早就開放企業與地方政府可申請採購疫苗，民進黨團卻召開記者會聲稱地方政府沒有權限購買，是還活在5月底之前嗎？這不僅是民進黨阻擋疫苗採購的鐵證，更是在衝撞行政院衛福部的規定。

國民黨指出，請民進黨不要再做政治烏賊戰，抹黑在野黨不會讓執政黨變得清白，以民為重、用心施政、專心防疫，才是執政之道。