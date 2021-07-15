為日本贈台疫苗送機，謝長廷期許台灣也能做援助國。（取自謝長廷臉書）

日本航空今天載送捐贈給台灣的近百萬劑AZ疫苗抵台，駐日代表謝長廷今天再度前往送機，他期許台灣要發展自國的疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國。待有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國。

謝長廷在臉書貼出他送機的照片表示「起飛了！」他說，一樣是多雲陰天，但場景稍有改變：機坪上有多輛飛機，除了台灣，還有飛往印尼或其他地方的，因奧運管制不能下到機坪，只能從窗戶揮手，「稍早在二樓遇見正副機長，有向他們致謝。最特別的是，裝載時天空露出陽光，有撥雲見日的喜悅」。

對日本，他說，誠摯的感謝外，更祈望疫情早日平息，東京奧運順利成功，我們也會全力支持。對台灣：歷經三次的疫苗支援，除了祈求故鄉平安，也多了報恩的志氣，還有一點恨鐵不成鋼的期許。

他列舉自己的三點期許：台灣要發展自國的疫苗產業，不能長遠求助於人，老是做受援國；台灣有足夠疫苗的一天，也要支援其他弱勢國家，做一個受人尊敬的援助國；我們要和日本一起分擔亞太救災救難的責任，把善的循環擴散到世界，要讓日本這次對台灣的救援，成為教材和美談。

當然，他強調，國產疫苗盼安全是必要條件，政府支持及採購國產疫苗，必須公平透明，這應該是人民的期待，也是政府的責任，而監督落實則為在野政黨及媒體的權責，更是防止權力腐化的必要設計，人民也要支持。

但他認為，沒有根據就指控圖利炒股或配合對岸做毁滅式的攻擊，容易混淆焦點，造成社會分裂，也阻礙正常政治監督和民主發展，必須嚴正拒絕，台灣才有未來。「飛機消失在雲層，陽光灑下，祈禱所求悉如願。」