雙胞胎童星「樂樂媃媃」6歲就出道、主持網路節目《大小通吃》打開知名度，樂樂和媃媃以活潑可愛的形象，深受觀眾喜愛，如今姊妹倆已是15歲的美少女，近期雙姝再度現身綜藝節目，樂樂和媃媃青春俏麗的模樣，也勾起觀眾許多回憶。

童星樂樂和媃媃當年除了主持網路節目，兩人也參與多部偶像劇《原來是美男》、《幸福兌換券》、《聽見幸福》演出，樂樂和媃媃活潑又淘氣，且姊妹默契十足，隨著兩人回歸校園讀書，近年則沒有公開露面。

而樂樂和媃媃現在已是15歲的美少女，姊妹倆日前曬出身穿白色洋裝、放下一頭烏黑秀髮照，兩人身材纖細又擁一雙大長腿，顏值超仙又氣質，同時，這也是樂樂和媃媃睽違7年，再登上綜藝節目，姊妹倆一現身就勾起觀眾無限回憶。

15歲的樂樂、媃媃日前一起登上綜藝節目。（圖／取材自雙胞胎樂樂媃媃臉書）

網友都驚呼樂樂和媃媃已從當年的小女孩，長大成為亭亭玉立的少女了，紛紛留言驚呼：「看到兩個小美女真的變小大人了」、「樂樂媃媃長大了太漂亮太可爱了」、「穿這樣真的感覺長大了（她們真的小漂亮到大」、「穿這樣真的感覺長大了」，儘管樂樂和媃媃穿洋裝的模樣狂噴仙氣，不過她們在留言中則提到，樂樂和媃媃是被說服很久才願意穿上洋裝，她們則說：「不是怕曝光，是覺得行為受到限制」、「樂媃不喜歡當公主，喜歡當騎士」。