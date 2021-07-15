前交通大學環境工程研究所特聘教授白曛綾昨(14)日深夜於臉書PO文「給小英總統的一封信」指出，「鎧全產業園區預定地」將位於自己故鄉台中清水的良田上，痛批廠商依著「產創條例43條」一再惡搞農地和農民，農委會主委陳吉仲今(15)日於臉書表示，農業發展地區土地應保留供農產業鏈使用，不支持良田開發產業園區的做法。

白曛綾在「給小英總統的一封信」中說到，「鎧全產業園區預定地」位在故鄉台中清水五福圳的良田上，下游除了有農地、住戶外，還有更下游的國際美景「高美濕地」，儘管國土計畫指導原則是「有產業用地的需求時，應優先使用既有閒置的用地，如果還是有新增產業用地的需求，也應排除優良的農業生產用地」，但是廠商卻依著「產創條例43條」打翻一切，這樣的國家和社會還有公義嗎？

農委會主委陳吉仲今天在臉書表示，糧食安全是與每個人切身相關的議題，農地更是需要好好保護的稀缺資源，國土計畫中有明確的指導，例如城鄉發展應以既有都市計畫內的發展用地、且有具體發展需求來優先使用；農業發展地區土地應保留供農產業鏈使用，且應維護農業生產環境的完整。

「對於優良農地的保護是政府施政重要的指導原則，無論是中央或是地方政府，在審查農地變更案件時，都必須堅守不影響農業生產環境完整的要求，自己一接到消息就相當重視，經濟部、財政部、農委會等在第一時間就跨部會密切聯繫討論。」

陳吉仲表示，鎧全產業園區所坐落的基地雖然是一般農業區的農牧用地，但在台中市國土計畫中被劃定為農業發展地區第一類，面積超過25公頃且80％以上作為農業使用，是最優質的農業生產區域；除此之外，本案預定地還有高達98.01％的土地是國有財產署所有的公有地，基於保護全民財產及優良農業生產資源的目標，國有財產署中區分署在7／7就以台財產中處字第11040016910號函覆臺中市政府，不同意提供土地開發。

陳吉仲說，鎧全產業園區的預定面積是27公頃，按照現行的規範，30公頃以下的園區開發包括環評、分區變更、農地變更等審查，都是由地方政府來執行，不會送到中央，但無論是中央或是地方審查，都必須按照區域計畫、國土計畫、農業發展條例等所揭示的指導原則和規定來辦理，才會具有合法性和正當性。

然而民眾痛批，「為何一定要在良田上另起工業區？可悲的是地方政府還是幫兇」、「這是結構性的腐敗，重點在於利益」、「這是官員不願面對的真相」。