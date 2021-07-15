前總統府發言人丁允恭，桃色糾紛才剛落幕不久，14日上午在高雄前鎮區酒駕意外撞傷40歲的劉姓女騎士，現場酒測值0.23，涉及公共危險罪遭警方移送法辦。對此，民眾黨立法委員邱臣遠國會辦公室主任陳思宇指出，近兩年民進黨官員酒駕多是罰6萬元，並酸說「Welcome蔡英文政府的6萬俱樂部」，不知道丁允恭會不會也成為其中一員。

陳思宇今（15）日在臉書諷刺表示，「黨證在手希望無窮」「看好了台灣，民進黨不只示範一次酒駕給各位看」，並指出2018年2月，民進黨中央黨部新聞部主任孟義超因酒駕肇事，台北地檢署調查後，予以緩起訴，繳交3萬9千元給國庫；2017年6月，民進黨新竹縣議員林昭錡酒駕，辱警「垃圾」，遭判刑6個月。

前總統府發言人丁允恭14日上午酒駕開車肇事。（翻攝畫面／資料照／劉宥廷高雄傳真）

陳思宇接著又提到涉及酒駕的多位綠營人士，如2016年8月，駐新加坡代表江春男，酒駕遭警方移送法辦，檢方予以緩起訴，並須支付公庫6萬元。她質疑，蔡英文總統、行政院長蘇貞昌都呼籲國人酒駕不開車，卻忽視同黨官員酒駕的行為，這就是標準人稱「說一套做一套」；而這些酒駕的官員幾乎以緩起訴處分，不免也讓人好奇背後到底是什麼原因？

根據警政署公布的酒駕肇事死亡人數來看，今年截至三月為止，已有36件死亡案件產生，陳思宇表示，照這個趨勢計算，今年酒駕肇事死亡人數恐怕也會和去年、前年相當，且酒駕很有可能會傷害到其他人，而我們也不希望社會上再有任何一個人因為酒駕而再受到傷亡。

陳思宇呼籲政治人物，能夠自律和帶頭做起示範，若一旦發生酒駕就要下台辭職，為自己也為別人負責，因為沒有人該為酒駕者承擔違法的成本。此外在酒駕的修法上，去年立法院除了加重拒絕酒測累犯及同車共責的強度外，她認為，在酒駕被害人的求償及訴訟程序上，應該要給予更多的保障跟求償的空間。

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