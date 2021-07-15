凌陽創新（5236）初次上櫃（IPO）普通股股票承銷案，以競價拍賣方式辦理承銷，於今（15）日競拍，競拍結果得標加權平均價格201.5元，並訂定每股承銷價160元。今日凌陽股價大漲逾7％，午盤衝上233元。

凌陽創新IPO普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，競價拍賣股數3644張，公開申購股數為1593張。此次參與投標之投標單筆數計3893筆，合格標單共3697筆，以美國標決定競價拍賣得標價格，今日於證交所經由公開方式完成電腦開標，並全部順利拍賣。

開標結果最低得標價格198.1元，最高得標價格220元，得標加權平均價格201.5元。

另依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定，凌陽創新競價拍賣最低承銷價格為128元，此次辦理公開申購價格為160元，7月19～21日為公開申購期間，7月23日為公開抽籤日。