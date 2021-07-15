財政部指出，我國資金專法僅剩一個月落日，目前累計申請回台金額為2749億元，已達到低推估目標（2666億元）。資誠（PwC）分析，大部分的台商並未依循著資金專法申請回台，主要為「資金用途」、「對CFC心存僥倖」等原因。

財政部原先設定低（2666億元）、中（8544億元）、高（1兆7814億元）目標，當時甚至有信心達到中推估目標，如今剛好達標低推估目標，顯見部分台商仍不願回台。

資誠（PwC）聯合會計師事務所家族及企業永續辦公室主持會計師洪連盛分析，資金回台專法的立法意義良善，但資金用途受極大限制，部分台商鑒於資金用途的限制而卻步於申請直接回台。

另依照立院決議，財政部須在一年內報請行政院評估CFC受控外國公司反避稅上路日期，也就是將我國投資人所控制的海外公司比照國內公司營所稅制課稅。但洪連盛表示，多數台商認為台灣的資訊交換程度不高，因此存有僥倖的心態。

洪連盛表示，真正想要回台的台商多在第一年8％低稅率時候就申請回台，因此首年申請匯回金額就高達2千億元，第二年各月金額多在50億元以下，最後一季才有百億元規模。

待資金專法落日後，洪連盛認為，CFC上路將改變台商個人綜合所得稅申報的複雜度。以往台商申報台灣的綜合所得稅可以透過自然人憑證及政府的報稅軟體，快速的完成報稅。而未來CFC上路之後，台商在申報綜合所得稅時，必須提供受控外國公司的財務報表以及其他多項的文件，絕對會大幅增加台商的申報複雜度。

洪連盛建議，台商應謹慎面對CFC並盡快尋找專業協助，釐清自己境外公司是否符合CFC的規範，像是境外公司財務報表、會計師查核簽證等。