今有消息傳出，1架美軍行政專機今天上午降落松山機場，對此，空軍表示，該架飛機的相關作業並非由空軍松山基地所負責，我空軍也並未與該架飛機有所接觸。大陸國防部新聞發言人吳謙回應此事，表示陸方嚴重關切。

吳謙表示，有媒體稱美軍1架運輸機降落台灣，陸方對此表示嚴重關切，台灣是中國領土神聖不可分割的一部分，並稱「任何外軍飛機降落我領土都必須經北京政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果」。

吳謙稱，陸方正告美方「切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向台獨分裂勢力釋放錯誤信號」，避免加劇在台海製造危險緊張局勢，並表示「警告民進黨當局不要誤判形勢、引狼入室，鋌而走險，勾連外部勢力謀『獨』挑釁，只會把台灣帶向危險境地」，中國必須統一，也必然統一，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。大陸解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何台獨圖謀。