【愛傳媒滾動力頻道專欄】原本喜愛藝術繪畫的儲榢逸，為了回應父母的期待，在高中時選擇走向土木工程科，往後三年，他手拿計算機，嘗試與建築工程中精密的數字為伍，肩上扛起磚頭水泥，鋪出一條並非自己所愛的道路。

18歲那年，面臨聯考的倒數計時，他對於未來倍感迷惘，在一次偶然中，儲榢逸發現自己其實仍有其他選擇，也想起高中時期，曾在校慶時以恐怖化妝讓高中同學從園遊會上脫穎而出，在實現創意之間碰觸特效化妝的領域勾起他濃厚的興趣，這時他終於下定決心，踏入當時在台灣仍鮮少有人耕耘的特效化妝產業，開啟人生新頁。

闖蕩路程中，時常得面對特效化妝在台資源受限的窘境，限制雖多，儲榢逸仍積極探索國外相關文獻，持續將國外先驅者的理論注入實際經驗。從第一次加入導演錢人豪《Z-108棄城》的電影團隊，再到開創台灣驚悚國片新視野的《紅衣小女孩》讓影迷渾身顫慄的鬼面妝容。

2018年，他更站上金鐘獎的舞台，以《麻醉風暴2》中逼真的手術傷口，獲得最佳美術設計的殊榮，以精湛的手藝揚名影視特效圈。

如今儲榢逸已入行十餘年，他從不滿足過去創下的成就，近年更跨向幕前，當起演員，甚至參與影劇製作，化身製片人。

目前還有許多夢想尚未實現的他，仍持續靠自學吸收電影產業的知識，儲榢逸只希望路途走到尾端時，能創造出一個屬於自己的原創角色，就像他用靈巧的雙手畫出的那些獨特面孔容，也為自己畫出了多樣的人生。

作者為影片創作頻道

照片來源：滾動力頻道截圖。

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