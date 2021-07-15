【愛傳媒獠次郎專欄】中國古典章回小說《七俠五義》，主要是敘述七俠和五義如何輔佐包拯除暴安良、懲奸除惡的故事，而其中的「七俠」是指「南俠」展昭、「北俠」歐陽春、「小俠」艾虎、「黑妖狐」智化、「小諸葛」沈仲元，以及「雙俠」丁兆蘭、丁兆蕙兄弟。

然而在台灣，清代亦有一對「雙俠」兄弟，只不過他們的故事，卻與《七俠五義》中的「雙俠」完全截然不同，因為這對「雙俠」所挺身對抗的不是別人，正是當時濫殺無辜的官府。

話說清嘉慶初年，橫行在閩浙海域，擁有近百艘船艦的「海盜王」蔡牽，不甘只是游走在海上打劫的盜匪，為了取得安身立命的根據地，而開始覬覦台灣這座寶島，於是積極策劃，先派遣蔡九、謝基、吳平等幫眾至淡水，不惜重貲勾結山賊洪老四，廣為招致台民為內應，之後，蔡牽便時常游走於台灣西部沿海，在短暫的數月之間，召募了更多包含鳳山、嘉義及大小慷榔、鹽水港、蕭壟、北埔諸莊等萬餘名群眾共同響應，經過這樣逐步籌備妥當之後，蔡牽終於在嘉慶十年（西元一八零五年）十一月，統率指揮上萬名海陸大軍，發動了一場驚天動地的攻台大戰。

首先在十一月十四日，蔡牽派出手下的船艦，從滬尾、八里一帶登岸，與淡水方面洪老四的賊軍接頭，沿淡水河直至新庄，一路勢如破竹的攻入艋舺，焚殺官軍、戕害兵民，導致淡水營都司陳廷梅等戰死，前淡防廳同知胡應魁受傷，緊急馳文向台灣府城求援。

而另一方面，當蔡牽派遣手下與洪老四的賊軍襲擊北台灣之際，又分派手下鳳山縣人李中等幫眾乘船南下，於十一月十五日由東港及旂後港（旗後）登陸，與吳淮泗、陳棒等南路方面的賊軍會合，先佔領舊城興隆莊（今左營）充做根據地，再一同向鳳山新城埤頭（今鳳山）展開進攻，鳳山縣令吳兆麟聞訊後，也趕緊向台灣府城求救。

十一月十七日，消息傳到了府城，分巡台灣兵備道台慶保，即派遣府城鎮總兵愛新泰、台灣知府馬夔陛率原彰化北路協副將金殿安等，先後領兵北上救援。

同時，亦遣台防廳同知錢澍率把總曾瑞、王正華等領鄉勇、屯番南下援助鳳山。

但到了十一月二十一日，這時埤頭城僅剩五百名士兵防守，即使有來自府城的台防廳同知錢澍率鄉勇、屯番等援軍協防，仍敵不過蔡牽手下與吳淮泗共同率領的南路大軍。

而當鳳山埤頭城告急的消息又再傳回府城，慶保隨即又派遣了協防台灣府城的城守營守備陳名聲率兵南下赴援。

但也就在南北接連告急，府城分兵遠赴馳援，削弱防衛的時候，蔡牽卻親率主力艦隊於十一月二十四日趁虛攻入鹿耳門，並在毫無抵抗的情況下駛進了台江內海，企圖直接佔領台灣府城。

看來，此乃蔡牽「聲東擊西」之策，誘使清軍兵力大幅抽離府城，疲於奔命至南北各地救援的同時，他便可直搗黃龍，輕而易舉的拿下府城，佔領台灣。

但他太低估府城的實力了，以為這樣，府城就僅剩三百三十名城守營官兵在鎮守，卻萬萬也沒料到，台灣縣令薛志亮會親赴武館街號召百姓合力禦城，結果共有義首二百五十人、義民逾萬人響應，成為蔡牽無法順利攻下府城的最大阻礙，使他錯失了良機，讓總兵愛新泰在北上途中，得知他已攻入鹿耳門並包圍府城的訊息後，便立即於十一月二十七日折返回府城禦敵，又派遣遊擊吉凌阿、千總陳安、陳登高等率所部及義軍繼續分赴南北路各地支援平亂。

而此時鳳山埤頭已遭吳淮泗攻破，都司涂鍾璽、黃雲臺等戰死，並炸毀火藥庫，導致縣城頓時陷入火海，縣令吳兆麟和台防同知錢澍死守到十一月二十六日，最後仍只好棄城逃往內埔，向「六堆粵庄」求援，希望能藉助義民的力量，收復縣城。

所以，當城守營守備陳名聲率軍趕到赤山（今鳥松）時，才知救援未及，埤頭已失，吳縣令逃往內埔，於是遂派人攜書信前往通知，準備合力奪回鳳山，圖謀反攻埤頭的機會。

豈料派出報訊的官差，在半途竟遭到截殺，使吳淮泗因而得知陳名聲的計劃，但他卻將計就計，仍遣人假扮官差，把消息帶到了內埔，經同知錢澍查證無誤，確定是陳名聲所書之後，六堆總理賴熊飛，便依書信的約定，在十一月二十九日派遣義民軍五百名護送吳縣令、錢同知返回鳳山，並準備聯合陳名聲，打算一舉奪回鳳山。

可惜消息已走漏，吳淮泗早派人埋伏在下淡水溪畔，待他們一渡溪就發動突襲，因此造成六堆義民軍死傷慘重，錢同知負傷逃脫回內埔，吳縣令則墜溪被僕人吳忠義救起，逃入磚仔窯庄，但由於庄民怕惹禍上身，不敢施以援手，導致吳縣令最後仍遭敵追至，拔劍自刎而亡。

而等到陳名聲接獲消息，趕到磚仔窯時，敵軍早已撤離，只留下吳縣令和三百多名六堆義民軍的屍體，橫七豎八的倒臥一地，血也把下淡水溪染紅了一遍，瞧在陳名聲的眼裡，眼也紅了，更因此埋下日後他對這裡「清庄」的殺機……

就這樣，清軍和附近的居民，便將所有陣亡的屍骨，合葬在現今離舊鐵橋不遠的大馬路下，原本當時還在旁邊蓋有約半人高的簡陋小廟，如今已改建成一間美侖美奐的祠堂，也就是現在的「萬應公祠」，雖然廟中的沿革和這篇故事所述的有所不同，但在民國八十年（西元一九九一年），台29線拓寬時，當地人曾經提醒工程人員，馬路底下埋有先民遺骨，果然開挖沒多久，便在地下三尺發現了大批骸骨，但是工程人員並沒有將遺骸起出，反而隨即掩蓋如初，因此，骨骸如今還是埋在馬路底下，仍未重新遷葬，也把這段歷史繼續埋藏下去。

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍，著有《台灣奇廟故事》等著作

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