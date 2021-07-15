【愛傳媒特約記者賴御文報導】在北台灣提起煤礦，多數民眾想到的應該都是瑞芳的九份。其實台灣處處都有煤礦，幾乎有山就有煤礦。以新北市來說，境內多山的新店區就有很多煤礦；即使是中和區也有煤礦，而且在地人也未必知道，就算知道應該也不知道怎麼前往，更不用說親眼目睹礦坑了。

台灣在清朝時期已經開始開採煤礦，基隆是早期開採煤礦的重點之一，當時還包括了中和牛埔地區的煤礦。牛埔煤礦產權後來幾經演變，更名為益山煤礦。

有些文獻記載只提到中和的煤礦是在日治時期的明治33年、西元1900年設定礦權，到了大正元年、西元1912年開始有產量。其實中和山區在清朝末年就已經有煤礦開採。

益山煤礦的礦權本來在日本人手裡，後來由中和游氏家族的游興仁經營。游家在新北市中和一帶是出了名的大家族，早在康熙年間就已經來台灣開墾，三百年來枝繁葉茂。位於復興路上的廣平游氏大宗祠，更是中和區非常出名的地標，很多外地人士經過看到時，往往以為這是一間超大型的寺廟。

益山煤礦在民國52年已經停止開採，目前為廢棄的情況，許多入口都已經塌陷不可尋，不過紀錄片拍攝者阿杜還是在專家的協助之下找到了一處入口，拍攝到了難得的畫面，並且授權愛傳媒使用（見畫面截圖）。

雖然益山煤礦內部的照片看起來非常漂亮，但是阿杜特別提醒礦坑拍攝現場極為辛苦，而且充滿危險，千萬不可以貿然進去，他鼓勵觀眾去看影片，但再三提醒絕對不要貿然跑進礦坑，不然可能會失去小命。

阿杜的老家在基隆深澳，爺爺是因肺矽病去世的礦工，阿杜感念爺爺的辛苦，起心動念製作走訪礦坑的影片。

由於影片是阿杜在經濟拮据下自費拍攝，目前因經費不足，暫停更新。礦坑紀錄片清單如下：