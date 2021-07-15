【愛傳媒張競評論】先為大家介紹個美國海軍軍情動態：美國海軍「光學炫目攔截器」（ODIN：Optical Dazzling Interceptor Navy）最新裝艦狀況曝光！美艦USS Stockdale (DDG 106)在原先裝設反飛彈近接武器基座處，裝設此種雷射武器。

還記得去年二月美軍太平洋艦隊發佈消息，指控中共解放軍「呼和浩特」艦，使用雷射干擾美軍P-8A這事嗎？

我還對該事真偽，從技術層面與美軍發佈新聞模式提出過分析，刊登在香港《三策智庫》，當時就覺得美軍如此處理新聞發佈，行跡相當可疑，但又不能理解為何有此神來一筆。

經過與許多國內外研究美軍宣傳戰手法朋友討論，過濾掉某些配合這個政府喉舌媒體起舞的戰略白癡觀點，許多同好都認為必須注意，2020年2月20日美國海軍證實USS Dewey裝設了ODIN系統。

其實與無中生有指控共軍艦艇，極可能具有因果關係。換言之，為掩飾本身艦艇裝設「光學炫目攔截器」，可能因此受到負面批評，因此刻意先發制人，以惡人先告狀手法，去指控共艦呼和浩特艦上這項根本不存在的武器。

目前就軍用雷射裝備來說，基本上運用雷射追蹤目標進行測距 (LRF：Laser Range Finders) 、或是用來執行目標指定或照明 LTD：Laser Target Designators) 以及乘波導引飛彈 (LBR: Missiles Laser Beam-riding) 等功能都算是相當成熟。

各個儎臺若是裝射雷射信號預警器，亦都是針對這些功能之雷射頻段信號提供預警；但在此要特別提醒，雷射預警信號截收裝備沒有做到像截收雷達頻段信號那樣複雜，通常都不會解析到十分詳細，能夠將其比擬到雷達信號如指紋般各個諸元完整數據精密。如此設計不是受限於技術工藝，而是就實用考量，不符成本效益。

此外更必須說明，不要被這種武器名稱中”dazzling”所誤導，其所反制的對象不是針對軍事儎臺駕駛人員的眼睛，此種低功率雷射反制武器，主要是針對敵方光電與紅外線頻段之偵搜感測器，不論此等感測器是裝設在艦艇、戰機、無人機甚至是潛艦潛望鏡，再加上任何結合非軍事儎臺運作之可攜式偵搜裝備，同時還包括所有不論在任何階段，運用光學與紅外線頻段導引之空射、艦射、潛射與陸基反艦飛彈。

此外還要強調，沒有人會無聊到用雷射瞄準駕駛員眼鏡，對比治安機關與住民地戰鬥所用之炫光震撼彈，您會用那個來產生致盲效應？看看這些違反常識，惡人先告狀的西方媒體報導，到底是誰在大打烏賊認知戰？

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

照片取自美國國會報告

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