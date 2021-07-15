眼鏡男捷運站疑偷拍裙底風光 護理師驚呼「有偷拍狼」

27歲王姓女護理師14日上午施打完新冠肺炎疫苗後，搭乘捷運返回新北市新店住處，在大坪林捷運站內疑似遭一名戴眼鏡男子偷拍，王女驚呼有「有偷拍狼！」豈料男子拔腿就跑，王女事後將過程PO網提醒民眾注意，警方指出，正進一步偵辦中。

據悉，王女從事護理師工作，昨上午搭乘捷運返回新北市新店住處，在大坪林捷運站出站時，疑似遭一名戴眼鏡男子偷拍，王男緊貼在王女身上，彎腰疑拿手機偷錄王女裙底，男子被發現後又假裝沒事講電話。

王女不滿遭到偷拍，將過程及所拍下偷拍男子的樣貌，上傳到臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》，提醒網友們注意，並希望揪出偷拍狼，今（15日）向轄區江陵派出所報案。

警方指出，江陵所獲報後立即受理並開立報案三聯單，並同步向捷運公司申請調閱捷運松山新店線、環狀線站內監視器及出入站刷卡紀錄，積極比對偵辦，盡速確認該男並追查到案說明。