手機大廠蘋果傳要求供應商提高新一代iPhone產量，市場看好下半年旺季出貨量提升，股價先衝新高。國內以蘋果為第一大持股的元大全球未來通訊ETF(00861)，連日跟漲改寫掛牌新高，15日上漲0.6%收29.79元，成立僅一年半漲幅就逼近5成，儼然是投資全球5G營收企業最佳ETF工具。

元大全球未來通訊ETF研究團隊表示，全球各國積極加速佈建5G，隨著AI、物聯網、自駕車等新應用出現，5G進入全面商轉箭在弦上，今年全球通訊市場產值年增率近16%，其中以行動裝置換機、電信網路基礎設施建設及通訊關鍵晶片拉貨為加速引擎。

國內首檔5G ETF元大全球未來通訊ETF提前布局5G企業，佔得先機表現水漲船高，強勁走勢深具指標意義，掛牌以來為投資人創造近5成的報酬率，同期間更勝國外具代表性兩檔5G ETF的38%及32%，證明投資5G不必捨近求遠，投資人在國內證券交易市場，就能輕鬆參與。

元大全球未來通訊ETF研究團隊分析，針對5G投資，應優先考慮具備先進技術優勢、產業地位具高度不可替代性的企業，這樣的企業擁有護城河，受到政策因素、轉單衝擊或是品牌忠誠改變的影響較低，中長線參與5G發展行情的機會也就增加。

元大全球未來通訊ETF成分股涵蓋全球5G營收產業鏈前50強企業，5G含金量極高，根據彭博資訊，現階段前十大持股近一年平均報酬率達45.2%，其中美系大廠蘋果、韓系大廠三星電子，以及晶片大廠高通與博通近一年績效報酬分別達54.7%、51.1%、57.9%與58.7%。建議投資人透過元大全球未來通訊ETF，長期參與5G大趨勢產業向上動能。