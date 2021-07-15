針對日本政府發表「防衛白皮書」，提及「釣魚台毫無疑問是日本的，韓國的獨島也是日本領土」，前總統馬英九辦公室今天嚴正指出，相較於韓國外交部馬上抗議，我外交部竟然只對日本關注台海表示高度歡迎與由衷感謝，絕口不提釣魚台主權問題，這是喪失國格、卑躬屈膝到極點的表現，令人深感痛心。

日本政府於7月13日發表防衛白皮書，首次提到「台灣周邊局勢的安定對日本安全極為重要」，文中嚴厲批評中共海警船多次侵入「尖閣群島」（釣魚台列嶼的日本名稱）周邊領海，違反國際法。該文並強調，「尖閣群島」不論在歷史上、國際法上，一貫都是日本領土。

前總統馬英九辦公室指出，事實上，日本在1894年甲午戰爭前，從未擁有或占領過釣魚台列嶼。中國在明、清朝時，就已發現釣魚台並命名，後納入海防體系，清朝時隨台灣納入版圖。5百年後日本才發現所謂的「尖閣群島」（Senkaku Gunto），還是採用英國人的命名。我內政部於1971年也核定釣魚台列嶼隸屬於中華民國宜蘭縣。

馬辦強調，日本政府聲稱釣魚台列嶼在歷史上、國際法上一貫都是日本領土，都是毫無根據的胡說。日本首相伊藤博文在1895年1月非公開的內閣會議上兼併釣魚台列嶼的決議，只是內部意思表示的竊據，不能對外發生效力。

馬辦接著說，1895年4月的《馬關條約》第2條所訂台灣的範圍，「台灣本島及所有附屬各島嶼」，用語含混，留下釣魚台列嶼的空間，但1952年日本與中華民國簽訂的《中日和約》，就已同意廢止《馬關條約》。

馬辦指出，事實上，當年日本依國際法上的「先占」來竊據釣魚台列嶼，根本是無效行為，因為依照國際法，「先占」的對象必須是無主地，但釣魚台列嶼5百年前就已經是中國領土，所以無論依據國際法的「先占」，或已經廢止的「馬關條約」，日本都無法取得釣魚台列嶼的主權。

馬辦表示，這次日本發表防衛白皮書，也提到南韓的獨島（日人稱竹島）是日本領土，南韓外交部立刻召見日本公使表達強烈抗議，要求立即撤回。

馬辦痛批，反觀我外交部，僅聲稱對日本關注台海安全，表達高度歡迎與由衷感謝，完全不提釣魚台列嶼，難道是默認釣魚台列嶼為日本領土？蔡英文總統身為中華民國元首，對此應嚴正澄清，以維護中華民國的國家領土主權。