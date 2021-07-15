15日，韓國央行決定還是維持原貨幣政策不變，但暗示將縮減量化寬鬆規模，以結束現行超低利率。

正如外界預測一樣，韓國央行依然把基準利率維持在歷史新低，即0.5%。雖然韓國目前疫情升溫，民間消費恐連帶減弱，但韓國央行對2021年經濟預估值，還是維持在4%，可望創自2010年來成長力道最大的一年。

市場預估，韓國應該會是亞洲首個升息國家。韓國央行行長曾在6月表示，鑑於資產泡沫化所引發風險，以及通膨飆至預估值2%以上，2021年利率將開始要正常化。

不過，韓國近日因抑制Delta變異株擴散，而實施更加嚴格社交禁令。在經濟活動受限下，恐怕也會打亂韓國央行原欲緊縮貨幣行程計畫。

但Meritz證券卻認為，從韓國央行談話中感覺語氣強硬，不排除利率還是會有提升可能性。

2021年底前，韓國央行還有3次利率決策會議，下一次將在8月26日舉行。

為抵抗新冠病毒，韓國央行從2020年開始就陸續調降75個基本點，希望能幫助韓企度過財務難關。