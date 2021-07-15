馬來西亞檳城附近疫情趨緩，鴻海(2317)集團PCB暨連接器廠-廣宇(2328)馬來西亞檳城廠區生產逐漸恢復正常，公司也透過延長工時及加班來因應訂單需求，儘管下半年有缺料變數，廣宇表示，第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好。

廣宇現有大陸山東煙台、東莞虎門、江西3個廠區，以及東南亞的泰國、馬來西亞兩個廠區，其中大陸廠區配合集團需求供貨，或是出貨非美國地區客戶如歐洲等，馬來西亞及泰國廠則依客戶需求出貨美國等地區。

馬來西亞新冠肺炎疫情大爆發，為控制疫情，馬來西亞政府自今年6月1日起實施行動管制令至今，廣宇馬來西亞檳城廠區生產也因配合政府政策降至6成人力生產，不過隨著檳城疫情趨緩，目前生產已恢復到80%。

廣宇表示，馬來西亞廠區有連接器、SMT及PCBA產品，終端產品為小型電動工具、宅經濟及美系品牌廠的對講機，月產值約佔公司20%，公司現在以延長工時及假日加班趕工，以因應訂單需求。

廣宇第1季稅後盈餘為1.68億元，年成長8.06倍，單季每股盈餘為0.33元，累計前6月合併營收為100.02億元，年成長3.55%。

展望下半年，廣宇表示，下半年變數在缺料，目前看起來，第3季會比第2季好，下半年也會比上半年好。

廣宇今天股東會通過109年財報及配息，109年合併營收為205.47億元，營業毛利為21.44億元，合併毛利率為10.44%，稅後盈餘為6.63億元，每股盈餘為1.28元，公司預計今年每股配息0.65元。