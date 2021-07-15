亞系外資針對台化(1326)出具最新研究報告，預警隨著大陸ABS、PTA新增產能的出現，將壓縮到台化基本面，故將台化目標價由108元調降到95元、評等維持持有。

亞系外資表示，台化第二季表現相對台塑集團其他家族成員弱，台化第2季營業額季成長13.9%，單季合併稅前利益165.2億元、年減少1.4%，歸屬母公司稅後利益為123.9億萬元，每股稅後利益2.12元，季減少5%，營運表現符合預期，主要來是因為產品利差，從第一季度的15%收縮至13.9%，包括PS、ABS季減約2~10%。

亞系外資表示， 台化隨著市場對ABS的需求激增，去年因供應緊張嚴重帶動營運率先復甦，然而，隨著供應正常化，訂價支撐的基本面有所減弱，因此，恐導致下半年前景黯淡，目前PTA市場供過於求，大陸下半年將會有330萬噸的新生產線，這種增加的供應將擠壓所有生產商的利潤率，預計該現象將持續到2022年；另外，ABS也將面臨更多供應，未來幾年內將會有幾家大廠商集結合作，投產一座大型ABS工廠利，力拚替代30~40%的進口量，強化自給自足，IHS Chemicals也估計，2021年全球ABS產能將增加更多、年增長超過5%，幅度大於需求增長3.6%，故將台化目標價由108元調降到95元、評等維持持有。