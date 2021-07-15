台南市近日加快民眾施打新冠肺炎疫苗，多次在戶外增設大型疫苗接種站，長輩排隊飽受曝曬之苦，台南市議長郭信良15日表示願意出借一樓議會大廳，作為大型接種站之用，台南市衛生局表示需要評估需求，登記人數夠多才會再開大型疫苗站。

台南市疫苗接種除了在衛生所、專責醫院與合約醫療院所外，為了加快施打進度，各區舉辦多場戶外疫苗接種，卻局限場地因素，不少長輩飽受在豔陽下排隊日曬之苦。

郭信良認為，台南市議會交通便利，周遭停車方便，戶外還有大片綠蔭，一樓大廳也有空調，可讓民眾免於酷熱，經過議員同仁討論，決定提供場地當疫苗接種站，為防疫貢獻心力。

郭信良強調，市議會本來就有完善防疫措施，及充足防疫準備，未來台南市大量施打疫苗，市議會是很適合的場地，但希望市府盡早宣布何時增設接種站，提供民眾順利預約施打。

台南市衛生局國民健康科表示，目前50歲以上可接受8萬人登記施打疫苗，預約約6萬多，台南市已準備施打9萬人的醫療量能，不須再開大型接種場地。未來新一波施打對象開放，還要看需求人數，再決定是否開設，並依據人數多寡，決定適合設置接種站的場地。