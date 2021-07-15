海地今天接獲美國政府透過「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）捐贈的50萬劑疫苗，為疫情爆發以來，當地收取到的第一批疫苗。當地正竭力控制激增的確診和死亡病例。
世界衛生組織美洲分支「泛美衛生組織」（PAHO）發布聲明說，今天送抵海地的莫德納（Moderna）疫苗，是美國承諾捐贈給加勒比海與拉丁美洲多國的1200萬劑疫苗一部分。
海地因為總統摩依士（Jovenel Moise）本月7日遇刺身亡而陷入更深的動盪。當地雖尚未展開全國疫苗施打作業，部分私人企業已配發疫苗給員工。
然而，海地大學（University of Haiti）的研究的初步結果顯示，僅22%海地人會接受疫苗。
聯合國兒童基金會（UNICEF）拉丁美洲及加勒比海地區主管高夫（Jean Gough）在另一篇聲明表示：「把疫苗帶進社區，並不保證他們就會希望接種。」
海地衛生部這個月稍早通報，境內迄今有約1萬9400起確診病例，約500人病故。由於當地篩檢數量不多，上述數據恐難反映COVID-19在當地的真實影響。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1100715
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