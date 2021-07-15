「桌球CP」福原愛和江宏傑今年2月傳出婚變，4月江宏傑遞狀訴請離婚，當時外界猜測跨國離婚官司難解，恐為了兒女扶養權需花很多時間調停，但才過了3個月，兩人就在本月8日宣布已經正式離婚，未來將共同監護兩個小孩。對此，日媒剖析背後癥結點，認為福原愛的緋聞疑雲和男方自尊與面子問題，可能是加速一切處理完成的關鍵。

據《Friday Digital》報導，今年初福原愛和江宏傑傳出婚姻亮紅燈，當時雙方沒正面回應，直到福原愛被拍到跟高帥男出遊，外界才發現兩人婚姻岌岌可危。先前曾有爆料指福原愛不堪被江宏傑母親指是金雞母，可見女方在家中經濟地位，加上江宏傑原本對妻子柔情喊話，強調感情不變，更讓人好奇是什麼主因讓江宏傑心死堅定尋求離婚。

報導指出，福原愛和高帥男的緋聞應是擊垮與江宏傑婚姻的最後一根稻草，此風波當時也在台灣被大幅報導，使原本力挺福原愛的輿論被扭轉，文章寫道：「跟日本比起來，台灣的父權依舊根深蒂固，江宏傑所居住的台南相當保守，因此，身為一個男人，他無法忍受做為丈夫的自尊被粉碎傷害的事實」，才使江宏傑選擇行動斬斷婚姻。

此外，福原愛現身橫濱的照片也充滿爭議，有人認為她在照片裡多次直視鏡頭，似乎早就知道被偷拍，但福原愛方面對此傳聞未回應。部分日本圈內人士認為，福原愛認為未來可能不會再到台灣工作，所以也不在乎在台名聲，而在家鄉日本，這些故事會隨著時間而被淡忘，《Friday Digital》也認為，這種讓離婚加速的手法在演藝圈十分常見。

江宏傑今午發文分享做飯給孩子吃。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

而江宏傑先前曾宣告會給孩子200%的愛，未來會當個負責任的爸爸，好好照顧兩個小孩，今(15日)中午他便分享自己做蛋包飯、煎餃給兩個孩子吃的照片，寫下：「不敢說做的很好吃，但至少孩子都愛」，男星王嘉梁回他：「我也不敢說我自己做的菜有多好吃，但是我超愛吃，願意讓我做給你們全家人吃嗎？」，江宏傑吐槽說：「請把火鍋還有牛排部分(弄好)就好，其他先不要哈哈哈」。