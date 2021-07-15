台北市確診+9 柯文哲最新說明

北市說明疫苗預約系統

北市確診者足跡。（圖／北市府line官方帳號）

北市確診者足跡。（圖／北市府line官方帳號）

北市衛生局疫調發現，內湖IKEA(宜家家居)和COSTCO(好市多)出現確診者足跡，已通知業者全面清消，兩家賣場今(15日)皆暫停營業。另指揮中心今表示，今日新增14例本土病例，個案分布以台北市9例為最多，其次為桃園市3例、新北市2例。關於北市疫情最新狀況為何，柯文哲指出，連續四天確診數目為9、10個，顯然已經到一個瓶頸，‎目前打疫苗、篩檢制度有無效果，這周是關鍵期，把社區潛藏都撈出來，第27周明顯降一半，到底能否到接近清零目標，就在這周。

副市長黃珊珊今公布2名確診者足跡，案15424在7/10下午到過內湖好市多、內湖IKEA，7/11到IKEA內湖店、7/12到全聯內湖安康店，這個個案很特別，他的父母五月曾確診，他曾經在5月也被居家隔離、居家辦公，算是解隔，父親居隔回家，媽媽還在住院，因要探視所以做採檢，被發現確診，CT值29，擔心他待的時間長，所以公布。

黃珊珊說，另一案例是15426，是一位婦人，先生在7/11確診，後來同時間被居隔，7/10已經有點不舒服，7/13帶她去篩檢，往前推找足跡，7/6、7/7中午在萬華區廣州街機車行，除了看車子之外還跟老闆聊天，好像沒有戴口罩，擔心有風險，7/6-7/8到全聯西門町店上班，希望民眾可以注意，若有身體不舒服就馬上出來篩檢。

至於北市要用電信足跡消滅不明感染源?柯文哲說，疫調還是最基本，可是發現很多人在做疫調都沒講實話，甚至怕職場講了會想說害到別人，所以電子足跡用來確認是否符合，若有好幾個感染源不明，透過電子足跡可以發現，一開始用公衛處理，確診變少之後就要一個個挑，用監視器、電子足跡，也要變忍者龜，汙水下水道有沒有病毒RNA檢測，用科學方法處理。

關於資深媒體人黃創夏認為，撇開藍綠，台北市長柯文哲要贏得600萬票以上並非不可能，對此，柯文哲說，這周沒心情回答這問題，到底台北能否真正清零，這10天很重要，等我忙完有空再聊天。

環南市場疫情部分，柯文哲說，今天篩檢1675人，疫苗理論上到今天會發揮效果，就看今天PCR檢查結果；他說，疫苗還是最終解決方案，昨天施打3.4萬人，一個花博場所早上打1.4萬人，將來一個花博場館應該就夠用，今天預計有6494人施打。

解封方面，柯文哲說，看看其他國家，美國還是一天感染2、3萬人，雖然疫苗打滿兩劑有47%，日韓也在提高防疫標準，我也同意餓死跟病死都是問題，開放問題還是要小心，台灣疫苗覆蓋率還是很低，若沒有設防，疫情會跑回去。

柯文哲說，那麼關於打疫苗，7月15以前北市預約系統還是要功成身退，中央既然有預約系統，北市不可能自己搞一個，所以可以在基礎上面做更好服務，民眾要去下載健保快易通APP，要輸入一大堆資料，所以要跟市民說，北市從一開始就知道建立ICT系統，就是建立認證系統，台北通是一個實名制，不可能約疫苗、去市場都下載APP，所以用台北通連上唐鳳系統，將來如果中央有新APP也不用下載，連過去就好。