新北市今新增2例本土確診，連續2日維持轄內最低確診數，新北市長侯友宜今表示，這2例感染源都相當明確，新莊1例是跟桃園朋友接觸後染疫，另1板橋確診則是先前的職場家庭感染，在居家隔離時已掌握，沒有擴大疑慮，不過他也指出，明天至少有5例確診，但大部分感染源都是居家隔離和疫調匡列，感染源不會擴大。

侯友宜說，今2例確診，1人住院1人在集中檢疫中心，新莊確診個案有跟6人接觸，6人已完成PCR篩檢，有2人陽性，這2個都在掌控中，都在做疫調，整個感染源非常清楚，另外昨天篩檢2309人，有找到1陽性個案，已經即時疫調處理。

另外，家禽合作社14日也做了第4次PCR篩檢，篩檢548人，由於先前在家禽合作社有29個確診個案，匡列了許多居家隔離，其中有2名移工解隔前篩檢陽性確診，因此2名移工、社區篩檢站篩出1確診、新莊確診接觸者2人，都會含在明日確診案例中。

侯友宜說，明天最少會有5個，但大部分感染源都是居家隔離和疫調匡列，不會使感染源增加，只要有效確診傳播鏈，不斷篩檢沒關係，數量增多沒關係，要有效阻斷黑數疑慮。