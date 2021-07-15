橋頭地檢署與保安警察第二總隊組成專案小組，到台北市與桃園市查獲一批仿冒口罩、防毒面具等防疫物品。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

43歲羅姓男子在網路上販售仿冒的3M防毒面具、口罩等商品，橋頭地檢署日前獲報，與保安警察第二總隊等單位組成專案小組，到台北市萬華區與桃園市大園區等倉庫起出一批證物。檢方訊後，諭知以新台幣30萬元交保。

橋頭地檢署檢察官日前獲報，指有不法業者販售仿冒的3M防毒面具及濾毒罐等商品，給國內醫療院所使用。檢方獲報後與保二總隊、桃園市大園警分局等單位組成專案小組查辦。

專案小組循線追查後，發現是羅姓男子在網路上販售這些仿冒的口罩等防疫用品，於7月1日搜索羅男位於台北市萬華區店面及桃園市大園區倉庫等地點，查獲仿冒3M 商標之防毒面具、濾毒罐、過濾棉、過濾套、口罩及呼吸過濾盒等商品7000餘件。

經調查發現，羅男於2020年7月起，陸續透過不詳管道，向大陸地區廠商以人民幣8至18元不等的價格，折合新台幣約34至77元，購入3M之防毒面具、濾毒罐及其他商品後，指示員工上網，以1個面具搭配2個濾毒罐為一組賣新台幣1060至1113元不等。

至於此販售假或的不法集團有多少獲利，仍待專案小組持續清查中。此案經檢察官漏夜訊問，認為羅嫌涉犯商標法第97條以網路方式非法販賣侵害商標權之商品罪，以及刑法第255條第1項商品虛偽標記罪等罪嫌重大，因無羈押之必要，諭知以新台幣30萬元交保。