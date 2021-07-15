感謝日本先後送台灣AZ疫苗，台南市長黃偉哲特別空運每箱5公斤的台南愛文芒果共50箱給台北駐日經濟文化代表處，黃偉哲表示，日本第3批贈台疫苗今天抵台，而台南市贈送給日本協助疫苗友人的芒果，也在今天運到東京，請駐日代表謝長廷代為致贈給協助疫苗捐贈的相關日本人士，感謝對台灣的支援。

日本繼6月4日、7月8日二度致贈台灣總計237萬劑AZ疫苗後，茂木敏充外務大臣日前再次宣布加碼提供台灣97萬劑AZ疫苗，並於15日空運來台。黃偉哲表示，在目前全球疫苗都供不應求下，日本政府屢屢伸出援手追加疫苗，對台灣疫情防治有極大幫助。

他有感於台南愛文芒果一直很受日本朋友歡迎，今年外銷日本成績也創新高，因此，希望透過贈送台南愛文芒果的，向日方表達台灣人謝意。

黃偉哲表示，台南市贈送給日本協助疫苗友人的芒果今天運到東京，並由台北駐日經濟文化代表處行政組洪英傑組長、邱妗榆秘書協助接收及轉贈事宜，希望能讓日本朋友感受台灣滿滿謝意，也能品嘗台南優質農特產品，強化台日之間堅定的情誼。