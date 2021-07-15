台灣目前取得之新冠疫苗包括AZ、莫德納、BNT為主，由於到貨時機難以預先掌握，社會大眾逐漸建立「有什麼就打什麼」的心理準備，加上新冠病毒不斷變種，如何提升疫苗保護力成為重要議題，目前除了台大醫院的臨床試驗是衛福部疾管署指定執行外，林口長庚醫院也正在著手進行混打臨床試驗，且計畫分成兩組，分別是AZ+默德納，以及AZ＋高端，可望未來也讓國產疫苗加值。

預防接種諮詢委員會（ACIP）委員、林口長庚醫院兒童感染科主治醫師黃玉成表示，混打是新領域，長庚醫院目前已經著手兩組混打臨床試驗，一個為AZ＋默德納，由於默德納疫苗是「國有」，因此目前計畫尚待政府審核同意中。另一組實驗則是AZ＋高端疫苗，就不需要經政府審核即可進行。

黃玉成表示，目前國際上還沒有任何腺病毒疫苗＋次單位蛋白質疫苗的混打實驗成果發表，但據他了解，諾瓦瓦克斯也可能做和AZ混打的實驗。我國若做出來，也將是全球第一個，初步預期，混打效果會比兩劑都打同一個品牌還好，也可望為國產疫苗加值。

而AZ混打默德納的最新研究，黃玉成表示，就在今天新英格蘭雜誌也有最新成果，為瑞典所做，收案約80人，發現抗體生成效果至少是原本只打兩劑AZ的兩成以上，效果非常好。

黃玉成表示，目前雖然長庚醫院是自行研究，但只要有成果一樣都會送到指揮中心提供施打政策參考。