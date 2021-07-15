行駛快捷七號的曾姓司機暖心舉動，被乘客分享後上萬人按讚，新竹縣政府也表揚此善舉，由營運快捷7號的科技之星交通公司代表接受。（縣府提供）

新竹一名公車司機日前在工作時，發現一名老先生拖著大行李，錯過他行駛的公車數秒，因不捨老先生在烈陽下多等一班車，他立即迴轉回去搭載老先生，車上唯一一名乘客將司機暖心的行為分享在臉書社團「新竹大小事」，吸引1.3萬人按讚，新竹縣政府15日也表揚這名司機，由他所屬的科技之星交通公司總經理邱勝綸代表接受。

該名乘客在貼文內分享，日前搭載快捷七號，遇上這名曾姓司機的兩項暖心舉動，其中之一，是行動不便的老婆婆下車，他先讓老婆婆下車後，隨後把她留在公車上的買菜車拿下車。

不久後，公車行駛過站，曾姓司機突然告知乘客「要迴轉一下」，乘客隨即發現，原來司機要回頭接另名在公車過站後才到站牌的老先生，而這名老先生還提著大行李，司機的體貼舉動，也被這名乘客網友大讚「今天心也跟著暖暖的」，分享文章獲得1.3萬個讚。

還有網友建議縣府表揚這名司機，新竹縣政府也從善如流，交通旅遊處長游志祥立即聯繫負責營運快捷七號的科技之星交通公司，由於曾姓司機十分低調，由邱勝綸代表接受。

邱勝綸也表示，曾男十分有愛心，也不只此次的愛心舉措，只要遇到行動不便的民眾，都會告知「慢慢來、不要急」，入行還不到半年，同行都能感受到他的愛心。

新竹縣長楊文科表示，15日特別致贈感謝狀和小禮物，表達對於司機的感謝與鼓勵，也期望正向能量能傳遞下去，也提醒大眾在防疫期間，搭乘大眾運輸也要特別注重防疫。