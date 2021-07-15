蘇貞昌視察疫苗到貨倉儲作業

自購疫苗今日抵台，行政院長蘇貞昌今（15）日下午視察疫苗到貨倉儲作業，勉勵相關工作人員。

對於江啟臣批評疫苗淪為施打比賽，蘇貞昌表示，這都是公開資訊，向民眾報告，相信地方政府都是很熱情展現服務熱誠，提供市民服務，鼓勵施打站表示感謝。

他說，去年三倍券幾乎百分百參與，非常成功，今年希望控制好疫情，政府再規畫推出各種方法幫助產業企業個人，再創一波經濟效益。

蘇貞昌強調，真的很感謝疫苗從購買入關，經過一關一關，還要檢驗配送，到施打點，疫苗非常不簡單取得，非常感謝日本美國支援需要的疫苗，以及購買團隊，希望國人同胞盡快施打，提高覆蓋率，感謝每個崗位的工作同仁，希望國人同胞趕快施打，謝謝。

行政院長蘇貞昌今早在行政院會表示，今日下午將有三批疫苗運抵台灣，分別是日本政府捐贈的近100萬劑AZ疫苗，以及我國自購的55萬劑AZ疫苗及35萬劑莫德納疫苗，合計近200萬劑的疫苗，兵分三路，幾乎同一時段運抵國門，再加上現有約700萬劑的疫苗，台灣目前已有將近900萬劑的疫苗可用。

蘇貞昌早上指出，台灣已連續21天本土病例在兩位數以下，台灣的疫情穩定控制中，不過，疫情還沒有過去，國外的疫情依舊嚴峻，未來在加嚴邊境及社區防疫方面，入境的三篩措施一定要嚴格落實，同時也要落實做好疫調。

蘇貞昌早上在院會說，現階段有三大防疫面向要注意，首先是加嚴邊境與社區防堵，從最近境外移入的個案中，持續發現有數起感染印度Delta病毒者，因此對於「入境3篩」措施，一定要嚴格落實，在隔離期間就能夠抓出來，才能減輕社區的防疫負擔。