香港32歲的網美「索菲亞」（Sofia Cheung），驚傳上週六（10日）為拍極限美照，不慎從5公尺高瀑布墜落深潭而亡。

據英國《太陽報（The Sun）》報導，索菲亞（Sofia Cheung）10日與3名友人前往香港菠蘿山的青大石澗山路一處瀑布時，為了拍攝美照，站在5公尺高的懸崖邊緣，結果不慎失足落入下方潭水中，友人見狀立即通報相關單位請求救援；然而雖然有潭水做緩衝，但索菲亞摔入水中時疑似頭部重創，最終送到醫院仍宣告不治。

索菲亞的IG有1.6萬名追蹤者，貼滿了上山下海的戶外美照，其中不乏站、坐在懸崖邊緣，甚至還攀住大石雙腳懸空的驚險照片。她的最後一篇貼文停在7月8日，寫著「更美好的日子將來臨。它們叫做週六與週日。」不少粉絲得知她不幸過世的消息後，紛紛湧入她的IG留言「RIP」。

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