美高層將領一度憂心忡忡 擔心前總統川普會政變

去年11月美國大選後，美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）和其他高層官員曾為前總統川普和盟友可能政變，或採去其他危險非法的手段而感到震驚，甚至打算以不同的方式來阻止他。

據CNN新聞網15日報導，曾榮獲普立茲獎的《華盛頓郵報》（The Washington Post）記者雷奧妮格（Carol Leonnig）和洛克（Philip Rucker）在名為《我一個人就能搞定》（I alone can fix it）的新書中說，米利和其他參謀首長聯席會議曾討論計畫，一個接著一個辭職，而不去執行他們認為非法，危險或輕率不明智的總統指令。

書中說：「這就像某種反向的周六夜大屠殺（Saturday Night Massacre）。」而所謂「周六夜大屠殺」，是指美國前總統尼克森（Richard Nixon）1973年下令開除「水門案」（Watergate）特別檢察官柯克斯（Archibald Cox）等人，試圖阻撓調查。但時任司法部長的李察遜（Elliot Richardson）和副手寧願辭職，也不願聽從他的指示，開除柯克斯。

新書預定下周二發行，兩位作者為了這本書，還專訪了川普超過兩小時。書內除了記述川普在位最後一年的種種事蹟外，還披露了這位前白宮主人敗選後，政府高層官員和圈內核心成員如何因應他日漸脫序行為的內幕。