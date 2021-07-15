台中市15日本土0確診，新增境外1例，案15452為荷蘭籍男性工程師，7月13日自桃園機場入境後搭乘防疫計程車入住位於台北市的防疫旅館，當日PCR檢驗報告確診。衛生局長曾梓展表示，個案入境後直接搭乘防疫計程車前往防疫旅館，並未到台中。

台中市衛生局長曾梓展說，中央公布的案15452為44歲荷蘭籍男性工程師，無慢性病史，曾接種過AZ疫苗，約1至2個月內頻繁出入境台灣。6月4日曾於醫院PCR篩檢陰性，6月5日至7月13日赴杜拜旅遊。

曾梓展指出，個案7月13日自桃園機場入境，持3日內COVID-19檢測陰性報告，入境時機場安排採檢，當時個案並無症狀，隨後搭乘防疫計程車入住位於台北市的防疫旅館進行居家檢疫，當天接獲通知唾液經PCR檢驗為陽性。

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