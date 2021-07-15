警方查獲現金、5個名牌包、手機等贓證物（翻攝照片／林郁平台北傳真）

該APP將會員分成6個等級，誆稱等級越高報酬越高。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

去年底警方接獲多名被害人報案，指號稱來自香港的「霍氏集團JOBS」利用假投資方式行騙。刑事局偵查第七大隊偵辦後，將28歲洪姓女子及31歲鍾姓男子等18名嫌犯送辦，初估已有數十人被騙，損失金額逾2000萬元。

警方調查，「霍氏集團JOBS」的APP聲稱，付費加入會員並於該影音平台點擊「任務單」按讚後，即可獲得「返利佣金」，會員還分為「普通會員」、「網紅」、「明星」、「影帝」、「奧斯卡」、「導演」6個等級，等級越高，可投入的金額越多，回本時間也越快，以「導演」為例，若投資3萬元，每月收入就有5萬4000元，月報酬率高達180％。

被害人表示，初期該APP出金正常，投資人於是投入更多資金想獲取更大利潤，但後來大家要領回本金時，竟發現網站及APP無預警關閉，這才驚覺受騙。

警方發現，該詐騙集團利用大批人頭帳戶要求被害人匯款，經3、4次層層轉帳後，再由車手以臨櫃或ATM提款等方式將贓款領出。專案小組今年1月先通知沈姓女子等3名人頭帳戶提供者到案，再歷經數個月追查過濾，搜索詐欺集團成員及提款車手住處共10處，當場查扣手機、電腦、現金10萬多元及LV精品包等贓證物，並拘提分派轉帳及取款工作的洪女及鍾男兩名主嫌、及協助提領贓款及洗錢等8名共犯，日前再通知集團會計、林姓車手頭等5人到案。全案詢後，依詐欺、洗錢及組織等罪嫌移送法辦。