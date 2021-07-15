摩根資產管理今發布2021年第三季投資觀點，摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰(Tai Hui)表示，今年以來市場的焦點都在通膨，不過以目前通膨的水準來看，其實離「通膨過熱」還有相當距離，所以在這段期間，真正影響投資的關鍵，反而是由於疫苗施打的不普及，使得各國經濟復甦的腳步各異，就連政策也開始出現分歧。FED就算要提前升息，最快也是2022年底，比較可能是要到2023年，但即使升息，其速度仍將是緩慢的。

摩根資產管理表示，未來通膨的發展將牽動聯準會退場的節奏，因此今年秋天各國央行的年會將是觀察重點。不過，由於通膨升溫反而是多元投資的開始，所以第三季的投資環境對多數的風險性資產仍是有利，特別是3類資產：景氣循環股與成長股之間的類股輪動，以及收益率較高的信用債券。

至於美元匯價，摩根資產認為，通膨上揚會讓美元趨穩，但長期來看美元仍有貶值壓力。

股市方面，許長泰認為，成長股在企業獲利的拉抬下，也逐漸出現了價格面的優勢，不過各國政府對科技巨頭的監管仍然持續，對最低企業稅的討論也還在進行中，所以對投資人來說，雖然科技股已出現價格優勢，但短期內仍要面臨各國監管的變數，所以建議關注股票資產者，還是以成長型與價值型相互搭配為宜。

而在債市，摩根投信市場洞察團隊環球市場策略師林雅慧表示，在景氣與通膨皆雙雙上揚的過程中，高收益債是可以佈局的對象，今年以來全球高收益債指數的違約率，已經從年初的6.04%大幅下降到6月份的1.87%，儘管目前高收益債的利差已明顯低於歷史平均，但違約率的下降卻有助於擴大高收益債利差收斂的空間，再搭配高收益債具備存續期間短的優勢，在面對利率風險時反而有較強的抵抗力。