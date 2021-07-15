李澤楷是香港首富李嘉誠的兒子，擁有超過千億身價，他私下的感情生活也十分精彩，不但曾和女星梁洛施未婚生下3子，更大方公開和港姐女友郭嘉文的戀情，然而日前卻爆出郭嘉文疑似準備復出，還和李澤楷分手，新任的「楷女郎」是有大馬女神之稱的林宣妤，還傳出男方有意將她捧為湯唯第二。

林宣妤曾在《Astro國際華裔小姐競選》奪冠，獲選成為「全民女神」，以一張神似 Angelababy 和倪晨曦的精緻臉蛋打開知名度，被TVB簽下後，她更成為當家力捧花旦，接續演出了《反黑路人甲》及《使徒行者3 》兩部戲，更在金馬得獎電影《夕霧花園》參一腳，人氣不斷攀升。

日前林宣妤宣布加盟李澤楷新開經理人公司 Noble Castle Asia，，成為李澤楷旗下唯一的藝人，引發外界瘋猜2人關係匪淺，然而其實他們會結緣全是楊紫瓊促成的，有消息指出，李澤楷還找來湯唯、劉詩詩的經紀人，準備重點栽培她，目標進軍國際市場，2人關係仍讓外界霧裡看花。

事實上，李澤楷在和郭嘉文交往期間，曾被拍到和一名長髮女見面，那時引發瘋猜2人情已逝，當時李澤楷還特別澄清2人感情依舊，今年2月郭嘉文才甜蜜曬出試穿婚紗的照片，沒想到如今卻傳出情變。