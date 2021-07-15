2018年至2019年間，桃園市中壢區一名韓姓女租客，因為不滿房東狂催水電費與房租，因此2019年2月間喊退租後狹怨報復，在點交前惡意在牆壁上亂塗亂畫、毀損3台冷氣，並拿狗屎抹得滿地都是，氣得房東見狀怒告上法庭。事後，韓女請求原諒並同意賠償，卻遲遲沒賠錢，桃園地院法官因此審結，依毀損他人物品罪判韓女3月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

根據檢警調查指出，2018年5月至2019年2月15日，在中壢區租屋的韓女，因為房東屢次催繳房租和水電費而心生不滿，退租前竟一口氣破壞屋內3台冷氣和廁所鏡子，並於牆上留下自己的「作品」，更扯的是，地板還到處是狗屎，離譜行徑讓房東點交時驚呆不已，趕緊拍照存證，並提出租屋前房內設備完整、無損的照片，以及雙方LINE對話截圖作為佐證，怒告韓女毀損。檢方偵訊後，因此依毀損罪嫌向韓女提起公訴。

不過桃園地院法官審理時，房東一度心軟，認為韓女只要賠償損失，便同意法官給予緩刑，否則請法院從重量刑。無奈韓女當庭雖表達願意，但判決前一直沒有履行賠償，所以法官審結，只好依毀損罪判處3月有期徒刑，如易科罰金以每日1000元折算，本案還可上訴。

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