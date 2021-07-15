縣府初判，這頭亞達伯拉象龜可能走失或是遭到棄養，才誤闖民眾菜園。（縣府提供）

縣府初判，這頭亞達伯拉象龜可能走失或是遭到棄養，才誤闖民眾菜園。（縣府提供）

新竹縣政府14日接獲一則特別的通報，有民眾通報，在自家菜園發現「不速之客」，偷吃民眾種的菜，農業處保育人員前往處理，發現竟是一頭重達50公斤的保育類亞達伯拉象龜，目前送至六福村動物園救傷醫院，暫養於動物收容中心，縣府也呼籲若飼主發現走失，請立即聯繫縣府認領。

這起意外發生於14日下午，一名住在竹北市溪洲里的民眾發現菜園忽有龐然大物，定睛一看，才發現是一頭巨大的烏龜，悠然自得的在吃他所種的菜，他驚慌之餘，也感到意外，立即通報新竹縣政府求助。

新竹縣長楊文科表示，這隻「不知來自何方」的象龜，由縣府第一時間啟動保育類野生動物救傷機制，由於體重達50公斤，須3名保育人員協助抬起，才順利載入車內。保育人員第一時間目測，發現象龜健康狀況良好，15日送往六福村野生動物救傷醫院，由獸醫師診斷其健康狀況。

農業處指出，推測這隻偷吃菜的象龜，可能在飼養期逃逸，或是遭到棄養，才會誤闖民眾菜園吃菜。這頭亞達伯拉象龜重量約60公斤，甲長約60公分，若有飼主發現象龜走失，可聯繫縣府農業處森林暨自然保育科03-5518101轉2921辦理認領。

農業處表示，亞達伯拉象龜產於非洲馬達加斯加島北方的阿爾達渤拉群島，為植食性陸龜，由於為保育類動物，民眾仍應持有合法核准文件才可飼養，若非法飼養保育類野生動物，依野生動物保育法第40條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金，並可沒收所飼養之保育類野生動物。