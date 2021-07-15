國巨（2327）董事會通過人事案，延攬陳彥松擔任國巨財務長，陳彥松已經履新。

國巨表示，國巨集團新任財務長陳彥松先生，畢業於台灣大學經濟系，並取得美國賓州大學華頓商學院（Wharton School）MBA碩士學位。

陳彥松先生在科技業及金融業具有豐富經歷，在加入國巨前，先後擔任過達勝資本（KHL Capital）董事總經理、富邦金控財務長、奇美電（後更名為群創光電）財務長、元太科技財務長及台積電財務經理，熟悉金融資本市場運作及全球科技產業脈動。