國巨財務長履新 陳彥松走馬上任 15:292021/07/15 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國巨（2327）董事會通過人事案，延攬陳彥松擔任國巨財務長，陳彥松已經履新。 國巨表示，國巨集團新任財務長陳彥松先生，畢業於台灣大學經濟系，並取得美國賓州大學華頓商學院（Wharton School）MBA碩士學位。 陳彥松先生在科技業及金融業具有豐富經歷，在加入國巨前，先後擔任過達勝資本（KHL Capital）董事總經理、富邦金控財務長、奇美電（後更名為群創光電）財務長、元太科技財務長及台積電財務經理，熟悉金融資本市場運作及全球科技產業脈動。 竹檢破偽外資真中企 台灣區負責人被訴 融程電車檢接單告捷 全年估賺半個股本 #台積電 #達勝 #國巨 #財務長 #陳彥松 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大慶商工補發教職員欠薪 私校工會：後續值得觀察 13:502021/07/15 生活 稱有5000萬劑卡藍申購 柯酸沒看到 04:102021/07/15 焦點要聞 為勇消陳志帆送別 家屬遞交陳情書淚求真相 12:452021/07/15 社會 陸逸軒線上奏出心琴日記 04:102021/07/15 藝文副刊 疫苗接種計畫調整 陳宗彥：未來4周都是AZ 13:512021/07/15 生活 連勝文換大頭貼酸爆指揮中心 1.7萬人狂讚 黃暐瀚也笑翻 14:292021/07/15 政治 為日本贈台疫苗送機 謝長廷期許台灣也能做援助國 14:572021/07/15 政治 《經濟》CRIF郭曉薇：建構台灣產業新藍圖 變形金剛再升級 12:182021/07/15 財經 競爭中有合作 美副國務卿擬下周訪中 04:102021/07/15 產業財經 前疾管局長點名這政策奇怪了：希望不要被罵翻再來改 09:512021/07/15 生活 《盤中解析》航運、電子勢均力敵 勁揚逾百點 10:532021/07/15 財經 財經熱門新聞 長榮、陽明遭奪命追殺 有大咖偷吃貨 散戶不要做錯了 - 財經 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 國巨財務長履新 陳彥松走馬上任 - 財經 - 工商 媒體人爆萬華男打2劑國產疫苗仍確診 高端回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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