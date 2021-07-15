日本無償贈台第3批AZ疫苗97萬劑，於今（15日）下午2點40分運抵桃園機場，對此，台北圓山大飯店預告，今晚7點30分將點燈「台❤日」，第三度感謝日本贈送97萬劑疫苗的暖心援助。

這是日本繼6月4日贈送近124萬劑、7月8日再供113萬劑AZ疫苗後的第3批，加上今日所贈這批疫苗，總計贈送334萬劑。圓山大飯店表示，「珍惜近鄰可貴」，今天圓山同事用「台❤日」點燈，表達對日本三度贈送疫苗給台灣的最深敬意與謝意。期待疫情結束之日的相逢，大家一起舉杯高歌，也預祝東京奧運順利成功！