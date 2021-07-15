有些人在外和在家的形象差很多，星座運勢網站「星座上上簽」分享，處女座、水瓶座、雙魚座的人在外看起來溫和有禮，不過面對親近的人又是另一個樣子，完全展現了「在家一條龍、在外一條蟲」的真義！

▍1.處女座

處女座非常愛面子，希望在其他人眼前都是最完美的狀態，面對不熟的人更是客套，說話彬彬有禮、態度優雅親切，絕對不允許自己的形象崩壞。不過處女座面對親近的人，就是另一個面貌，倔強、固執、挑剔、毒舌的本性全部都顯露出來，好像只有在他們面前他們才能有一刻放鬆，展現真實的自我。

▍2.水瓶座

水瓶座面對外人時看起來很隨和，非常好相處，他們懂得拿捏社交分寸，很少會得罪他人，看起來像是個好脾氣的人。不過當水瓶座面對親近的人又是另一個樣子，當他們拿掉溫和的假面具，就會展現出任性的一面，丈著親近的人對自己的包容，想做什麼就做什麼，情緒來了就用自己的方法發洩，也不管身旁的人怎麼想，和平時的形象差很多。

▍3.雙魚座

雙魚座平時看起來很溫柔，對人和善又體貼，又有一種楚楚可憐的氣質，讓人想要幫助他、保護他。其實雙魚座的本性很叛逆，面對親近的人就變得非常情緒化，生氣時就大聲飆罵，傷心時就崩潰大哭，還會無理取鬧，甚至在外受委屈時會回家遷怒家人，只有雙魚座親近的人才看得到他們這樣失控的一面。