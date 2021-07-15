東協地區新冠肺炎疫情嚴重，成衣代工廠銘旺實（4432）緬甸、越南廠受波及，15日公告，越南廠因胡志明市封城二周，廠區將配合政策自主停工、緬甸廠則從17日至25日停工。

市場預估，緬甸、越南廠停工，將影響銘旺實當月至少2-3成的產能。

主要銷售以歐美市場客戶為主、營占超過9成的銘旺實，主要產品為各種運動、休閒戶外機能性服飾，包含長短褲、上衣及套裝。

其中，緬甸廠主要生產品項是歐洲量大平價的運動休閒及功能性服裝；越南廠，為自有廠，生產品項是美線中高價運動休閒服裝。

由於歐美地區2020年受歐美疫情衝擊大，銘旺實去年的合併營收15.69億元，年衰退14.61％，當年稅後虧損886萬元，每股稅後虧損0.18元。

2021年，雖然歐美地區疫情趨緩，服飾消費市場陸續解封，銘旺實今年的訂單量有成長；不過，因緬甸港口壅塞使船運延遲開航，造成銘旺實上半年的合併營收只有5.63億元，年減26.29％。首季營運仍處於虧損。