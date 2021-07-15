五月時本土疫情升溫，全台升級至三級警戒，當時新聞台主播被規定要戴口罩播報，不過7月13日進行「微解封」之後，原本主播終於可以脫下口罩播新聞，沒想到政策急轉彎又得戴上，美女主播吳宇舒也發文向所有觀眾道歉。

吳宇舒在臉書曬出脫下口罩的照片，只見她對著鏡頭擺出甜美微笑，瞬間融化不少粉絲的心，隨後立刻宣布一則「壞消息」，她表示才剛錄影結束，拍完這張照片後就收到「口罩得封回去」的通知，表示能解封是NCC跟衛星公會討論過，不能解封也是NCC要求的，至於標準在哪無從得知，能否盼到「微解封」，她無奈表示：「繼續等吧」，更不忘向所有人道歉：「抱歉各位觀眾，今天起又看不見主播表情了」。

對此，網友紛紛留言：「戴口罩真的很辛苦的 尤其又要長時間播報 一定要得三級解除後才能脫下口罩了」、「不戴可能又有觀眾去檢舉主播沒戴口罩」、「基本這個微解封，還是先把它當做三級未解封面對吧」、「只能短暫看到主播們的容貌，非常不能理解」。

吳宇舒之前透露NCC規定主播戴口罩後，播報比一般講話時還費力，尤其晚間新聞播報量大，得戴著口罩播兩個半小時，讓她坦言：「這兩天都播到好像吸不到氧的感覺」，即便試了口罩架，但播報久了還是悶，也向廣大臉友跪求解決方法，不過也因為戴口罩播報，讓她偷懶只化眼妝，更自嘲：「加濾鏡好像看不出來」。

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