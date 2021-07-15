行政院目前正在研擬26日解封方案，外界擔心太快解封恐會使清零破功，新北市長侯友宜今表示，全世界有很多國家在解封後又封城，面對解封大家要非常謹慎，疫情瞬息萬變，可能瞬間再起，社區感染要達到「清零」非常困難，因此新北新增個案也是常態，但只要各縣市團結努力，就會壓到地板值。

侯友宜說，看到全世界有很多大都市，解封後又再封城，韓國、荷蘭都有這樣的狀況，台灣各縣市面對解封要非常謹慎，因為疫情瞬息萬變，可能瞬間再起，要步步為營、做好評估，才能逐步放寬，不要解封後又讓疫情戲謔台灣，這是執政者要面對的事。

侯友宜表示，社區感染達到清零非常困難，疫情在地板值起伏非常常見，各縣市彼此都是區域聯防，個案難免會互相走動，受到感染，雙北桃園基隆都會受到新北影響，新北今新增個案也是常態現象，只要感染源清楚就不擔心，像今天的個案都有掌握，因此不會太擔心。

另外，新北近日確診數屢屢維持在低點，台北卻陸續出現確診個案；侯友宜說，不管面對台北或北北基或全國，大家要同心協力區域聯防，面對病毒，不管台北新北大家都要聯手承擔，面對解決，疫情一定可以獲得控制。