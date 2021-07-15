信義房屋體恤長者烈日或雨天排隊辛苦，透過新北市議會陳鴻源副議長的引薦，免費贊助13頂疫苗施打所需的帳篷。（永和區公所提供）

新北市永和區12日起啟動永和國父紀念館疫苗接種站，開始施打新冠肺炎疫苗，信義房屋體恤長者烈日或雨天排隊辛苦，透過新北市議會陳鴻源副議長的引薦，免費贊助13頂疫苗施打所需的帳篷，為施打疫苗的醫護、長者提供遮蔭蔽雨。

信義房屋仁愛公園店店長陳明堂表示，這次透過新北市議會陳鴻源副議長的引薦，在接獲永和國父紀念館成立疫苗接種站的消息後，迅速安排搭設帳篷提供給區公所，希望讓接種站的戶外等候區變得更加舒適，以協助長輩們順利地施打疫苗；同時也很高興能有機會為這次的防疫工作盡一份力。

陳鴻源表示，現在正值夏季天氣炎熱，感謝信義房屋挺力相助贊助帳篷，讓長者能在涼爽舒適的環境下施打疫苗；也謝謝永和區公所對於設置疫苗接種站及各項防疫工作總是全力以赴，同時也呼籲各位符合資格的長輩快快來施打疫苗。

永和區長陳怡君表示，感謝信義房屋這次的贊助義舉以及副議長的引薦，藉此希望能夠喚起更多的人一起響應，共同對抗病毒、齊心防疫，早日戰勝疫情，讓市民回復正常生活。