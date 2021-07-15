東奧復賽一周前，日本新冠病毒新確診數又大增，15日日股走弱，午盤過後跌勢加深。日經指數收28,279.09點，跌329.4點或1.15%。東證收1,939.61點，跌23.55點或1.22%。

14日，東京新確診數達1,149例，創元月中旬以來最多。因此，許多民眾也擔心東奧時期，新冠病毒會大幅擴散。

三井住友DS資產管理認為，新染疫者人數仍在增加，加上東奧即將復賽，投資人出手變得小心謹慎。還有財報季也將開始，市場投資組合正在重整，這些利空因素讓日股走低。

旗下擁有平價品牌Uniqlo的迅銷，股價收跌1.1%，這家日本最大服飾業者，15日盤後公布其前9個月營利大增72%。

日經指數中，Nikon下跌6.2%最多。同時，收跌3.5%的日立從20年高點開始下修後日線已兩黑。

鋼鐵族群領漲，日本製鐵與JFE集團各收漲1.7%，神戶製鋼也漲1.6%。

東證指數中，鋼鐵相關類股是唯一收高產業，上漲約1%。因原油價格走弱而收跌2.4%的礦業類股跌幅最大。

在歐盟宣布更嚴格汽車排放標準後，汽車製造商跌1.1%，因2035年時，傳統汽油與柴油車，甚至連油電混合動力車都得停止銷售。

日經指數中，下跌2.8%的山葉跌幅最大，其次是豐田旗下的卡車製造商日野汽車，五十鈴汽車以及馬自達汽車。至於日本3大車廠中，日產跌2.3%，本田跌1.8%，豐田也小跌0.4%。